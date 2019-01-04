Demokratlar: "Meksika ile ABD arasındaki duvar yapılmayacak"

ABD Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Başkan Trump'ın Meksika ile ABD arasına duvarın yapılması için Beyaz Saray'ın istediği 5 milyar dolarlık bütçeyi reddeden kanunun bir paketini oylayarak kabul etti. Temsilciler Meclisinde kabul edilen kanunun senatoda reddedilmesi bekleniyor.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada yönetimin, hükümetin kapatılan kurumlarının yeniden açılması için Kongre ile çalışmaya kararlı olduğunu ancak sınır güvenliğini göz ardı ederek gereksiz harcamaları öngören kanunu kabul etmeyeceğini belirtti.

Senatoda oluşturan Cumhuriyetçilerin kanunu veto edeceğine kesin gözüyle bakılırken Beyaz Saray da duvarın yapılmasında ısrar edeceğini belirtti. Trump attığı tweetle "Duvar geliyor" ifadesini kullandı.

Bununla birlikte 2020'de yeniden seçimlere girecek olan iki Cumhuriyetçi Senatör Cory Gardner ve Susan Collins, Demokratların Trump'ın istediği 5 milyar doları vermeyecek olmasa rağmen çıkmazın sona erdirilerek hükümetin kapanmasına karşı çıktı.

Cumhuriyetçi Partinin Senato Başkanı Mitch McConnell ise Senatonun yalnızca Trump'ın onayladığı harcama kanununu onaylayacağını tekrarladı.

McConnell'in bu tutumu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancey Pelosi ve iki kanun paketi çıkararak Cumhuriyetçileri çıkmazdan kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Demokrat temsilcileri kızdırdı.

Kaynak: İHA