Demre'de denizde hortum çıktı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.

Demre'de 2 gün süren yağışlı ve rüzgarlı hava sonrası dün akşam saatlerinde Taşdibi Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Demreli sera üreticileri, hortumun kaybolmasıyla rahat bir nefes aldı. Bölgede hortumun ardından hava açıldı.

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Kaynak: DHA