Dendias davet etti! Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'ın daveti üzerine Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendias’ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Sayın Bakanımız, Atina’ya geçmeden önce, 30 Mayıs 2021 tarihinde, Batı Trakya’yı ziyaret edecektir."
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