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  3. Denemeye başlandı! Duyduk duymadık demeyin: Artık bankalar cumartesi günleri de hizmet verecek!

Denemeye başlandı! Duyduk duymadık demeyin: Artık bankalar cumartesi günleri de hizmet verecek!

Yapı Kredi bankası, vatandaşa güzel haberi duyurdu. Bankalar artık hafta sonu da hizmet verecek.

Denemeye başlandı! Duyduk duymadık demeyin: Artık bankalar cumartesi günleri de hizmet verecek! 119

Vatandaşların sıklıkla kullandığı ve ihtiyaç duyduğu bankalar için yeni bir düzenleme geliyor. 