Denenmeye diye gitti, namağlup Türkiye şampiyonu oldu!

Antalya’da düzenlen Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Wushu Kung Fu Türkiye müsabakalarına tecrübe kazanmak için Denizli’den katılan Ahmet Sivaslıoğlu, 45 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

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Denenmeye diye gitti, namağlup Türkiye şampiyonu oldu!

Denizli Tuana Spor Kulübü sporcusu Ahmet Sivaslıoğlu, 5-17 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya Kemer Bahri Tanrıkulu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Wushu Kung Fu Türkiye müsabakalarında 45 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Yaklaşık 5 yıldır Kick Boks yapan ancak son bir yıldır Wushu Kung Fu çalışan ve deneme maksatlı olarak götürüldüğü şampiyona da Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu, büyük bir başarıya imza attı.

Denenmeye diye gitti namağlup Türkiye şampiyonu oldu!

AİLE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Ailesinin yönlendirmesi ve desteği ile bu spora başladığını söyleyen genç sporcu, haftanın 3 günü salonda antrenörleri nezaretinde çalışırken, 3 günü de koşu yaparak yarışmalara hazırlanıyor. Türkiye Şampiyonu olması ile birlikte milli davet bekleyen genç sporcu, ilk katıldığı büyük bir yarışmada almış olduğu şampiyonluktan dolayı gurur ve sevinci bir arada yaşadığını belirtti. Bu başarıda desteklerini devamlı kendisinden esirgemeyen ailesine ve antrenörlerine teşekkür ederek, hedefinin ileride dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Denenmeye diye gitti namağlup Türkiye şampiyonu oldu!

''DENEME MAKSATLI GÖTÜRMÜŞTÜK''

Ahmet Sivaslıoğlu’nun yetenekli bir sporcu olduğuna dikkat çeken Tuana Spor Kulübü antrenörü Adem Kurt, “Bu yarışmaya Denizli’den sadece Ahmet’i deneme maksatlı götürmüştük. O bütün rakiplerini mağlup ederek şampiyon olaması bizi çok mutlu etti. Onun daha da başarılı olacağını ve Denizli’mize çok büyük başarılar yaşatacağına inanıyorum” ifadelerini kulandı.

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