Denes Dibusz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denes Dibusz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denes Dibusz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denes Dibusz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denes Dibusz 16 Kasım 1990 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denes Dibusz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schultz Levente yapmaktadır. Denes Dibusz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 12 Şubat 2014 tarihinde katılmıştır. Denes Dibusz'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Denes Dibusz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dnash1990/

Denes Dibusz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denes Dibusz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denes Dibusz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denes Dibusz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Pécsi MFC U17

1 Temmuz 2007 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2008 yılında Pécsi MFC

27 Temmuz 2009 yılında Barcs

30 Haziran 2010 yılında Pécsi MFC

12 Şubat 2014 yılında Ferencváros

Denes Dibusz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denes Dibusz şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denes Dibusz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pécsi EAC (-2003)

Macaristan takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

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