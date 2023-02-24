Denes Szakaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denes Szakaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denes Szakaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denes Szakaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denes Szakaly 15 Mart 1988 tarihinde Nagyatád şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denes Szakaly Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Denes Szakaly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denes Szakaly'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denes Szakaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denes Szakaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denes Szakaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denes Szakaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Kaposvár U17

30 Temmuz 2004 yılında Kaposvár

5 Şubat 2009 yılında Videoton FC

31 Ağustos 2011 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2012 yılında Videoton FC

1 Ağustos 2012 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2013 yılında Videoton FC

1 Ağustos 2013 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2014 yılında Videoton FC

3 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC

8 Temmuz 2015 yılında Paksi FC

17 Temmuz 2018 yılında Mezőkövesd

20 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2019 yılında BFC Siófok

17 Ocak 2020 yılında Paksi FC

22 Temmuz 2021 yılında BFC Siófok

17 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2022 yılında Szeged

Denes Szakaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denes Szakaly şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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