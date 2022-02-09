Denetçi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Denetçi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Denetçi iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
"2022 Denetçi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Denetçi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Denetçi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.
İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Denetçi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.
Denetçi Maaşı Ne Kadar? 2022 Denetçi Maaşları
Denetçi maaşı ortalama olarak aylık 7050_TL'dir. En düşük Denetçi maaşı 5750_TL, En yüksek ise 8350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Denetçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3359.09
Meslek Adı :
Denetçi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Denetçi Görev ve İşlem Basamakları : Denetçi
Güncel Meslek : EVET
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