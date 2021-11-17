Denetçi Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Denetçi Yardımcısı Maaşları ve İş İlanları

Denetçi Yardımcısı görev tanımı nedir, Denetçi Yardımcısı ne iş yapar, Denetçi Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Denetçi Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Denetçi Yardımcısı Tanımı;

Denetim kapsamını belirlemek, plan oluşturmak, denetim raporları hazırlamak, eksiklikleri tespit etmek, düzeltici önlemler önermek ve denetçinin kendisine atadığı diğer görevleri yerine getir

Denetçi Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Denetçi Yardımcısı Maaşları

Denetçi Yardımcısı maaşı ortalama aylık 7.200 - TL’dir. En düşük Denetçi Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.000- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Denetçi Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Denetçi Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Denetçi Yardımcısı Ne İş Yapar?

Kamu kurumu ve özel sektörde çalışma imkanı bulunan denetçi yardımcısının sorumlulukları şunlardır;

İç kontrolleri değerlendirmek ve süreç iyileştirmeleri konusunda kurumlara tavsiyelerde bulunmak,

Mali kayıtların doğruluğunu kontrol etmek,

Dolandırıcılıkları tespit etmek amacıyla firma verilerini analiz etmek,

Kurum yararına bilanço hazırlamak,

Bütçe raporlarını incelemek için finansal analistlerle iş birliği yapmak,

Sektörel vergi düzenlemelerine uygun hareket etmeleri amacıyla firmalara rehberlik etmek,

Denetim ve prosedürlerin belgelendirilmesinde denetçiye yardımcı olmak,

Mesleki gelişimi sürdürmek, Kurum bilgileri gizliliğini korumak.

Denetçi Yardımcısı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Denetçi Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Denetçi Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 3359.04 olarak belirlenmiştir

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