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Denetim noktasından kaçtı, polise yakalandı

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli kısa sürede yakalandı.

Denetim noktasından kaçtı, polise yakalandı

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli kısa sürede yakalandı.

Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi önünde denetim yapan ekipler bir motosikletliyi durdurmak istedi. Ppolisin uyarısına rağmen kaçan motosikletliyi yakalamak için bölgedeki ekipler uyarıldı. Kısa süre sonra Yosun Sokak'ta durdurulan motosikletlinin sokağa çıkma izni bulunan bir güvenlik görevlisi olduğu ancak, motosiklet kullanma belgesin olmadığı anlaşıldı. Adı açıklanmayan güvenlik görevlisine işlem yapıldı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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