Denetim yapılacağı bilgisini sızdıran iki kişi tutuklandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kahvehane ve gece kulüplerine jandarmanın denetim yapacağı bilgisini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 Astsubay Çavuş ve 1 Uzman Çavuş, mahkemece tutuklandı.

Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki kahvehane ve gece kulüplerinde yapacakları denetimlerin sızdırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Alkol ve sigara denetimlerinin önceden iş yeri sahiplerine bildirildiği bilgisine ulaşan ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş İ.D ve Uzman Çavuş M.S.İ.'nin bilgi verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA