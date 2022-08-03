Denetim yapılması bekleniyordu! MSB, heyetlerin tahıl yüklü Razoni'ye kaçta denetim yapacağını duyurdu!

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş sonrası Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihracatını bloke etmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de, Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında toplantı düzenlenmiş, tahıl koridoru anlaşması imzalanarak gerginlik kaldırılmıştı. Önceki gün tahıl koridoru anlaşması sonrası tahıl yüklü ilk gemi Odesa Limanı'ndan hareket etmişti.

DENETİM SAATİ VERİLDİ

Sabahın ilk ışıklarında İstanbul Boğazı önünde demir atan mısır yüklü Razoni, Lübnan'a hareket etmek üzere denetim yapılmasını bekliyordu. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den oluşan heyetin gemiye yapacağı denetimin saatini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda "Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.