  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Denetimde ceza kesilen kız telaşlandı: ''Çekmeyin, babam görecek cezayı''

Denetimde ceza kesilen kız telaşlandı: ''Çekmeyin, babam görecek cezayı''

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı olan ve ekiplerin denetimine takılan S.Y.'ye 392 TL idari para cezası kesildi. Ceza yazılırken gazetecilerin kendisini görüntülediğini gören S.Y., "Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.

Roketsan'da patlama!Roketsan'da patlama!

Gürgen Öz'den koronavirüs ile ilgili dobra paylaşım!Gürgen Öz'den koronavirüs ile ilgili dobra paylaşım!

Cem Yılmaz'dan kuryelere büyük jest!Cem Yılmaz'dan kuryelere büyük jest!

Esenyurt'ta katil zanlısı tuvalet camından kaçmaya çalışırken yakalandı!Esenyurt'ta katil zanlısı tuvalet camından kaçmaya çalışırken yakalandı!

 

07 Nisan 2020 Salı 17:26

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Denetimde ceza kesilen kız telaşlandı: ''Çekmeyin, babam görecek cezayı''
Denetimde ceza kesilen kız telaşlandı: ''Çekmeyin, babam görecek cezayı''
Roketsan'da patlama!
Roketsan'da patlama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! İllerde dağıtılmaya başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! İllerde dağıtılmaya başlandı
Gürgen Öz'den koronavirüs ile ilgili dobra paylaşım!
Gürgen Öz'den koronavirüs ile ilgili dobra paylaşım!
Beşiktaş'tan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'ne özel paylaşım!
Beşiktaş'tan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'ne özel paylaşım!
Korona testinden kaçmıştı! Arkadaşının evinden cenazesi çıktı
Korona testinden kaçmıştı! Arkadaşının evinden cenazesi çıktı
Denizli'de bir anne 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü!
Denizli'de bir anne 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü!
Esenyurt'ta katil zanlısı tuvalet camından kaçmaya çalışırken yakalandı!
Esenyurt'ta katil zanlısı tuvalet camından kaçmaya çalışırken yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastane çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastane çalışmaları başladı
Yasağa uymayan gençler kaçtı, polis kovaladı!
Yasağa uymayan gençler kaçtı, polis kovaladı!