Denetimde ceza kesilen kız telaşlandı: ''Çekmeyin, babam görecek cezayı''
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı olan ve ekiplerin denetimine takılan S.Y.'ye 392 TL idari para cezası kesildi. Ceza yazılırken gazetecilerin kendisini görüntülediğini gören S.Y., "Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.
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07 Nisan 2020 Salı 17:26
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