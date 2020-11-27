Denetimde cezadan kurtulmaya çalışan kişi: ''Televizyon izlemiyorum, haberim yok''
Koronavirüs denetimleri çerçevesinde Taksim'de denetimlerini gerçekleştiren polis ekiplerinin uyardığı bir kişi, “Televizyon izlemiyorum. Cezadan haberim yoktu” diyerek kendini savundu. Bir süre polis lere kimliğini vermemekte ısrar eden kişi cezadan kaçamazken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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27 Kasım 2020 Cuma 10:50
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