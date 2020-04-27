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  3. Denetime takılan kadından şaşırtan tepki: ''Sizi mahkemeye vereceğim''

Denetime takılan kadından şaşırtan tepki: ''Sizi mahkemeye vereceğim''

Beşiktaş’ta sahilde yürüyüş yaparken denetime yakalanan kadına ceza yazmak isteyen polis, kadının kimliğinin yanında olmaması yüzünden dakikalarca bekledi. Bir arkadaşının kimliğini getirmesi sonrası ceza yazılan kadın, polislere “Sizlerin isimlerinizi istiyorum, mahkemeye vereceğim” diyerek şaşkına çevirdi.

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27 Nisan 2020 Pazartesi 14:24

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