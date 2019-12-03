DENETİMLER YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINI ÖNLEDİ

Ambulans, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımının 1 Kasım tarihinden itibaren yasaklanmasının ardından, denetimlerin de katkısıyla yetkisiz çakar kullanımı büyük oranda önlendi.

İstanbul'da bu akşam, yetkisiz çakar kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O-1 Güney Yan Yol, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında gerçekleşen denetimde araçlarında çakar ve tepe lambası kullanan sürücüler durdurularak kontrol edildi. Durdurulan araçların hepsinde çakar kullanma izni bulunduğu için cezai işlem uygulanmadı. Kesilen ceza ve uyarıların yetkisiz çakar kullanımını büyük oranda önlediği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-D-100 Karayolunda trafik polislerinden genel ve yakın detaylar

-Çakarlı araçların durdurulması

-Trafik polislerinin çakarlı araç sürücülerini sorgulaması

-Çakarlı araçların plakalarının sorgusunun yapılması

-Genel ve yakın detaylar

Kaynak: DHA