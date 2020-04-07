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  3. Denetimlerde yakalanan genç cezayı yiyince ''Problem değil'' dedi!

Denetimlerde yakalanan genç cezayı yiyince ''Problem değil'' dedi!

Beyoğlu'nda yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 17 yaşındaki bir gence polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç, ceza yemesi üzerine ise "problem değil" dedi. O görüntüler kameralara böyle yansıdı.

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07 Nisan 2020 Salı 09:51

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