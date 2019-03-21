’Denetimli’ fidan dikimi

Trabzon'da 21-26 Mart Uluslararası Ormancılık Günü etkinliği kapsamında Denetimli Serbestlik yükümlüleri, hükümlüler ve öğrenciler fidan dikerek "Adalet Ormanı" oluşturdu.

Akyazı mevkiinde Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliği koordinesinde yapılan fidan dikim törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez'in yanı sıra öğrenciler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu cezası kapsamında yükümlü olanlar ile Akçaabat, Araklı ve Beşikdüzü Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda kalan hükümlüler katılarak fidan dikimi yaptı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri toprağı düşmanlardan, ormancılar ise toprağı yok olmaktan korur"

Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, "Teknolojik gelişmeler arttıkça ormana, doğaya, ağaca karşı sevgi ve ihtiyaç artmaktadır. Dünyada oksijen üreten, karbondioksit tüketen hiçbir fabrika yoktur. Ancak 100 yaşındaki bir kayın ağacı 40 kişinin soluduğu, bıraktığı karbondioksiti bir saatte temizler. Bunun için ormanlarımıza sahip çıkacağız. 1839 yılında kurulan orman teşkilatı bu yıl 180 "nci yılını kutlamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri toprağı düşmanlardan, ormancılar ise toprağı yok olmaktan korur. Sloganımız "ormanı koru havan olsun." Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2023 hedefi olarak biz ormancılar ülke toprağımızın yüzde 28 olan orman alanımızı yüzde 30'a çıkartmak için söz verdik" dedi.

16 hükümlü ve yükümlü fidan dikti

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet İpsuz ise 16 hükümlü ve yükümlünün fidan dikme törenine katıldığını ifade ederek "21-26 Mart Orman Haftası sebebiyle 16 hükümlü ve yükümlü ağaç dikimine katkı verdiler. Orman, ağaç bizim için temiz hava demektir. Nerede ağaç varsa, orada temiz hava var demektir. Biz de, vatandaşlarda farkındalığı oluşturmak için hükümlülerle bugünün anısına bir şeyler yapalım dedik. Bakanlığımız Orman Bakanlığı ile beraber bir protokol hazırladı. Biz de bunun anısına hükümlülerimizi, ceza almış kişileri getirdik. Ağaç dikmelerini sağladık. Bunun için mutluyuz" diye konuştu.

Ceza değil vatandaşlık görevi

Törene katılarak fidan dikimi yapan hükümlüler de ağaç dikmenin kendilerine verilen bir ceza değil, görev olduğunu belirterek "Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Doğayı ne kadar korursak, büyümesine, yetişmesine ne kadar yardımcı olursak o kadar iyi. Yarın çocuklarımıza buralar çocuklarımıza kalacak. Bunu dikmek önemli ama bu korumamız da gerekiyor. Korumadıktan sonra bu yaptığımızın hiçbir anlamı yok. Ceza mı? Bu ceza değil bizim için. Hani derler ya; "Bir dikili ağacın olsun', ölüp gideceğiz bu dünyadan. Üç günlük dünya. Bunun başka yarını yok" ifadelerini kullanırken, bir başka hükümlü ise, "Trabzon ilimizde böyle bir güzel organizasyon yapılmış. Bu bir vatan hizmeti gibi bir şey. Herkesin yapması gerektiği, herkesin destek vermesi gerektiği güzel bir proje. Bu projede görev almaktan ben onur duyuyorum. Ceza almak ne kelime. Sonunda çocuklarımıza, gençlerimize kalacak bir şey. Böyle bir organizasyonda olduğum için ben gururluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA