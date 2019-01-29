Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okulları boyuyor

Denetimli Serbestlik kapsamında yer alan yükümlüler, yarı yıl tatilinde okullarda boya ve tadilat işleri yaparak yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Kanunlarca belirlenen şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza ve infaz sistemi olan denetimli serbestlik büro hizmetlerinden faydalanan yükümlüler, belirlenen programlarda yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Kırşehir'de programın uygulanması için belirlenmiş olan Erol Güngör İlkokulunda çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yarıyıl tatili süresince okulun boya, tadilat ve temizlik işleri Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan hükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kırşehir'de ki program Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğulu, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı Osman İsmailoğulları, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Kırşehir İşkur İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın katılımıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA