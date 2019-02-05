‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ tanıtımı yapıldı

Türkiye'de 12 ilde pilot uygulama olarak uygulanacak olan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" tanıtım toplantısı pilot illerden birisi olan Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'n de yapıldı. Tanıtım toplantısına Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Muğla Gençlik Spor Müdürü Ömer İlman, Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ahmet Bayramer ve Menteşe'de bulunan okulların müdürleri katıldı.

Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşebilmek amacıyla kurulacak atölyelerde teknoloji ve bilimsel çalışma alanları oluşturulacak olup bu sayede teknoloji geliştiren insan kaynağı çekirdekten yetiştirilmiş gençler amaçlanan proje hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, "Türkiye'de, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen DENEYAP teknoloji atölyelerinin 2020 yıl sonuna kadar 81 ildeki gençlerle buluşturulmasının planlandı. Proje çerçevesinde kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli ile tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor. Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program olarak sunulan eğitimler ise tamamen ücretsiz olacak. Muğla'dan seçilecek 160 gençle birlikte 3 yıl çalışma yürütecek. İnşallah 10-15 yıl sonra Türkiye'nin uzay teknolojisinde söz sahibi olacak gençleri Muğla'dan çıkartacağız" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Ulusan, "Dünya genelinde teknoloji denilince ilk akla internet kullanımı akla geliyor. Bu bağımlılık seviyesinde olduğundan biz bağımlılıkla yapılan mücadeleyi kötü tarafını göstererek değil aynı materyalin doğru tarafını göstererek bu çalışmayı yapıyoruz. Gençlerimizin teknolojiyi doğru kullanarak neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Eğitimle birlikte tasarım ve üretim boyutu olacak. Üniversitelerle bu anlamda işbirliği yapacağız" dedi.

Daha Sonra okul müdürlerine projeyi anlatan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, "Milli teknoloji hamlesini kurguluyoruz. Biz bunları farkındalık oluşturmak amacı ile yapıyoruz. Bir konuda bir çalışma yapmak istiyorsanız kendi lisanınızla bir slogan, marka ortaya koymanız gerekiyor. Sanayi 4.0 dediğimizde bu bize ait olmuyor. Almanya'nın ortaya attığı kendi markasını oluşturmak için desteklediği bir şeydir. O yüzden Milli Teknoloji diyoruz ki insanlarımız bunu fark etsin. Eğer büyük ülke olacaksak ve dünya da ilk üçe ya da beşe gireceksek bunun yolu teknolojiden geçiyor" dedi.

Kaynak: İHA