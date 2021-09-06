Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak 2021? Masumlar apartmanı yeni sezon ne zaman?CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?Tacizin ardından CHP harekete geçti! Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz görevden alındı6 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!2021-2022 kız ve erkek özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar?KYK yurt başvuruları açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar 2021?Yaptığı hareketle tepki toplayan Gonca Vuslateri'nin açıklamaları hayrete düşürdü! "Memleketi karşıma alırım"Ülkü Kübra Türk'ün kaçırılması olayında yeni gelişme! 60 yaşındaki öğretmenin "Kız beni kaçırdı" iması Müge Anlı'yı çıldırttı: ''Gerizekalı mıyım?''Balayı hayali suya düştü! Eksik aşı sebebiyle uçağa alınmadıDeneyimli sol bek Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Deneyimli sol bek Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı!

Deneyimli sol bek Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra kariyerine ne şekilde devam edeceği merak konusu olan Caner Erkin için flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli oyuncunun Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Deneyimli sol bek Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Caner Erkin, geçtiğimiz haftalarda sarı lacivertli kulüpte kadro dışı kalmıştı. geleceğinin ne şekilde şekilleneceği merak konusu olan oyuncu için yeniden kadroya dahil edilebileceği yönünde spekülasyonlar da dolanıyordu. Birçok takımla da görüşen yıldız oyuncu, İstanbul'dan ayrılmamayı tercih etti. İddialara göre Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bugün bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından transferde pürüz kalmadı ve anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
13
0
6
5
0
6
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT