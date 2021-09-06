Deneyimli sol bek Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Caner Erkin, geçtiğimiz haftalarda sarı lacivertli kulüpte kadro dışı kalmıştı. geleceğinin ne şekilde şekilleneceği merak konusu olan oyuncu için yeniden kadroya dahil edilebileceği yönünde spekülasyonlar da dolanıyordu. Birçok takımla da görüşen yıldız oyuncu, İstanbul'dan ayrılmamayı tercih etti. İddialara göre Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bugün bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından transferde pürüz kalmadı ve anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.