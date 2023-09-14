Deneyimli vatandaşlar için piknik etkinliği

Tepebaşı Belediyesi'nin merkezleri ve TEBEV bünyesindeki deneyimli vatandaşlar, düzenlenen piknik etkinliğinde açık havada moral depoladı. Etkinliğe katılan Başkan Ataç, "Sizlerle beraber olmak bize huzur veriyor. Başımızdan eksik olmayın" dedi.

Tepebaşı Belediyesi TEBEV (Evde Sağlık Hizmetleri Projesi) ve Metin Özöğüt Yaşam Merkezi bünyesindeki deneyimli vatandaşlar, her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen piknik etkinliğine katıldı.

Etkinlikte şarkılar eşliğinde keyifli bir gün geçiren deneyimli vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da etkinliğe katılarak deneyimli yurttaşlar ile bir araya geldi. Etkinlikte Başkan Ataç katılımcılar uzun uzun sohbet etti. Başkan Ataç, "Öncelikle sizleri tesislerimizde ağırlamaktan çok memnunuz. Çünkü sizlerle beraber olmak bize huzur veriyor. Başımızdan eksik olmayın. Size güzel bir gün diliyorum. Sağlık içinde yaşayın" dedi.

Pikniğe katılan deneyimli vatandaşlar da etkinlikten memnun olduklarını belirtti.

Deneyimli vatandaşlardan Neriman Arpacılar, "Tek kelimeyle harika bir etkinlik. Ben hayatımda bu kadar güzel etkinliği burada gördüm. Çayımızı içtik, sohbet ettik. Çok memnun kaldık" dedi.

Mustafa Başaran "Oynadık, yedik, içtik, sebep olandan Allah razı olsun. Güzel bir gün geçirdik" derken Habil Gökdemir, "Çok güzel geçiyor günümüz. Allah razı olsun. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)