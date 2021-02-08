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  3. Dengesini kaybeden adam ölümle burun buruna geldi!

Dengesini kaybeden adam ölümle burun buruna geldi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alışveriş için gittiği dükkandan çıkan bir kişi, merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybedip bir anda yola savruldu O sırada yoldan gelmekte olan aracın hamle yapmasıyla aracın çarpmasından kurtulan adamın o anları da saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

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08 Şubat 2021 Pazartesi 10:17
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