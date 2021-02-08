Dengesini kaybeden adam ölümle burun buruna geldi!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alışveriş için gittiği dükkandan çıkan bir kişi, merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybedip bir anda yola savruldu O sırada yoldan gelmekte olan aracın hamle yapmasıyla aracın çarpmasından kurtulan adamın o anları da saniye saniye kameralara böyle yansıdı.
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08 Şubat 2021 Pazartesi 10:17
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