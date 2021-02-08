Dengesini kaybeden adam ölümle burun buruna geldi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alışveriş için gittiği dükkandan çıkan bir kişi, merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybedip bir anda yola savruldu O sırada yoldan gelmekte olan aracın hamle yapmasıyla aracın çarpmasından kurtulan adamın o anları da saniye saniye kameralara böyle yansıdı.