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  3. Dengesini kaybeden çocuk dereye düştü! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Dengesini kaybeden çocuk dereye düştü! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda 11 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek metrelerce yüksekten dereye düştü. Ayağında kırık oluşan çocuk Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dengesini kaybeden çocuk dereye düştü! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten dereye düştü. Çocuğun yardım çığlıkları duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve sağlık ekipleri dereye indi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk itfaiyeciler tarafından dereden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun bacağında kırık olduğu tespit edilirken, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Dengesini kaybeden çocuk dereye düştü! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Dengesini kaybeden çocuk dereye düştü! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Dengesini kaybeden çocuk dereye düştü! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

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