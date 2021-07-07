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  3. Dengesini kaybeden işçi 11. kattan yere çakıldı! Oğlunun gözyaşları yürekleri dağladı

Dengesini kaybeden işçi 11. kattan yere çakıldı! Oğlunun gözyaşları yürekleri dağladı

Bilecik'te yaşanan iş kazasında, inşaatta çalışan 44 yaşındaki işçi dengesini kaybederek 11 kattan yere çakıldı. Talihsiz işçinin oğlu ise babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Dengesini kaybeden işçi 11. kattan yere çakıldı! Oğlunun gözyaşları yürekleri dağladı

İş kazası Bilecik'te can aldı. Bir inşaatta meydana gelen kazada, 44 yaşındaki hayatını kaybetti. 

Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Caddesi'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Afganistan uyruklu Murat Meyde, çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybetti. İnşaatta bulunan boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti. Meyde'nin hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay sonrası işçilerin haber vermesi ile polis ve 112 acil sağlık ekipleri inşaat alanına yerine geldi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi ile giriş çıkışları kapatırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde talihsiz işçinin öldüğünü belirledi. 

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Bilecik'te yapımı süren binanın inşaatında yaşanan iş kazasında yaşamını yitiren işçinin, yakınlarına haber verildi. Acı haber sonrası işçinin oğlu inşaata gelerek uzun süre gözyaşı döktü.  İşçinin cesedi, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

 

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Dengesini kaybeden işçi 11. kattan yere çakıldı! Oğlunun gözyaşları yürekleri dağladı

Dengesini kaybeden işçi 11. kattan yere çakıldı! Oğlunun gözyaşları yürekleri dağladı

Dengesini kaybeden işçi 11. kattan yere çakıldı! Oğlunun gözyaşları yürekleri dağladı

Dengesini kaybeden işçi 11. kattan yere çakıldı! Oğlunun gözyaşları yürekleri dağladı

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