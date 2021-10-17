Dengesini kaybederek balkondan düşen 2 yaşındaki çocuktan kahreden haber!
Ankara, Polatlı'da bir apartmanın ikinci katından dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki Hediye D. hayatını kaybetti.
Ankara’nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Nilgün Caddesinde bulunan bir apartmanın 2’inci katında, balkonda bisikletin üzerine çıkan 2 yaşındaki Hediye D. dengesini kaybederek yere düştü. Kızının düştüğünü fark eden anne apartmanın önüne koştu.
HASTANEYE POLİS EKİPLERİ GÖTÜRDÜ
Yaralanan çocuğunu kucağına alan annenin yardımına o sırada devriye görevini gerçekleştiren polis ekipleri koştu.
Polis ekipleri hızlı bir şekilde Hediye D.’yi Polatlı Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hediye D. yaşamını yitirdi.