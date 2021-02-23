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Dengesini kaybederek balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Isparta’da yaşadığı apartmanın 4. katındaki balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti. 

Dengesini kaybederek balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, Pirimehmet Mahallesi 1721 sokak üzerinde gerçekleşen olay saat 15.00 sularında meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen Kadriye Atabek, beton zemine çarparak hayata gözlerini kapadı. 

Isparta’da yaşadığı apartmanın 4. katındaki balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti. 

Olaya şahit olanların iddiasına göre balkona çıkan Atabek, dengesini kaybederek düştü. Bunu gören yakınları sağlık ekibini ve polisi arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine intihal ettiğinde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Isparta’da yaşadığı apartmanın 4. katındaki balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti. 

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları tamamlamasının ardından genç kız, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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