Dengesini kaybederek balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, Pirimehmet Mahallesi 1721 sokak üzerinde gerçekleşen olay saat 15.00 sularında meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen Kadriye Atabek, beton zemine çarparak hayata gözlerini kapadı.

Olaya şahit olanların iddiasına göre balkona çıkan Atabek, dengesini kaybederek düştü. Bunu gören yakınları sağlık ekibini ve polisi arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine intihal ettiğinde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları tamamlamasının ardından genç kız, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.