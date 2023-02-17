Deni Alar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deni Alar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deni Alar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deni Alar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deni Alar 18 Ocak 1990 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deni Alar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Deni Alar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Deni Alar'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deni Alar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deni Alar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Deni Alar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deni Alar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Zeltweg

24 Ocak 2007 yılında DSV Leoben

26 Ocak 2009 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2016 yılında Sturm Graz

6 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2019 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2020 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

5 Şubat 2022 yılında First Vienna FC

Deni Alar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deni Alar şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deni Alar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zeltweg (01/1996-)

Avusturya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

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