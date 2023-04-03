Deni Dashaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deni Dashaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deni Dashaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Deni Dashaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Deni Dashaev 3 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Deni Dashaev Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
IK Start Kristiansand II futbol takımında oynamaktadır. IK Start Kristiansand II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Deni Dashaev'nin IK Start Kristiansand II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Deni Dashaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Deni Dashaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında IK Start II
Deni Dashaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Deni Dashaev şuan IK Start Kristiansand II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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