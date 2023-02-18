Deni Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deni Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deni Juric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deni Juric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deni Juric 3 Eylül 1997 tarihinde Kogarah şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Deni Jurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deni Juric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deni Juric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deni Juric'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deni Juric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denijuric9/

Deni Juric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deni Juric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Deni Juric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deni Juric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2011 yılında R. Sesvete Jgd

24 Ağu 2012 yılında Croat. Prigorje

16 Ağu 2013 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Sesvete U19

31 Ağu 2016 yılında Hajduk Split II

31 Ağu 2017 yılında NK Solin

31 Aralık 2017 yılında Hajduk Split II

31 Ağu 2018 yılında NK Triglav

22 Şubat 2019 yılında NK Solin

9 Ağu 2019 yılında NK Rudes

6 Ağu 2020 yılında HNK Sibenik

2 Temmuz 2021 yılında Dinamo Zagreb

6 Temmuz 2021 yılında HNK Sibenik

12 Ağu 2021 yılında Dinamo Zagreb

12 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

17 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

20 Ocak 2023 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Deni Juric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deni Juric şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deni Juric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Croatia Sesvete (2009-2011)

Avustralya U23 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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