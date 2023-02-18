Deni Kaksa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deni Kaksa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deni Kaksa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deni Kaksa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deni Kaksa 4 Eylül 1991 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Deni Kakša şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deni Kaksa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Deni Kaksa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Deni Kaksa'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deni Kaksa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deni Kaksa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deni Kaksa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deni Kaksa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2014 yılında NK Dubrava ZG

10 Nisan 2017 yılında IK Gauthiod

1 Ocak 2018 yılında Ljungskile

19 Şubat 2020 yılında AC Kajaani

9 Şubat 2021 yılında NK Bjelovar

4 Şubat 2022 yılında NK Dubrava ZG

Deni Kaksa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deni Kaksa şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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