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Deniz Seki'nin yeni hali görenleri şaşırttı: Tanıyamadılar!

Deniz Seki son zamanlarda verdiği kilolarla büyük değişim yaşarken fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasıyla takipçileri ünlü şarkıcıyı tanıyamadı.

Deniz Seki'nin yeni hali görenleri şaşırttı: Tanıyamadılar!

Şarkıcı Deniz Seki iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile mart ayında ayrıldıktan sonra üç ay önce tekrar barıştı. Pandemi nedeniyle nikahlarını ertelediklerini belirten Deniz Seki'den sosyal medyaya yeni fotoğraf geldi.

Deni Seki'nin yeni hali görenleri şaşırttı!

22 KİLO VERDİ

Sosyal medyayı aktif paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, bu pozunu, "Mis gibi deniz havası..." notuyla paylaştı. 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin yüzündeki değişim takipçilerini şaşırttı.

"BU KİM?"

51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, "Bu kim?" ve "Vallahi pes, bu kadar oynamayın fotoğraflarla!", gibi yorumlar yaptı.

Deni Seki'nin yeni hali görenleri şaşırttı!

ALAY KONUSU OLDU

Haziran ayında sevgilisiyle birlikte Ege koylarında tura çıkan Seki, sosyal medyada tekne pozunu paylaşmıştı. Deniz Seki'nin hatalı photoshop yapması takipçilerinin gözünden kaçmadı. 

Deni Seki'nin yeni hali görenleri şaşırttı!

İşte Deniz Seki'nin yeni hali.

Deni Seki'nin yeni hali görenleri şaşırttı!

Deniz Seki'nin eski hali

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