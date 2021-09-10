Deniz Seki'nin yeni hali görenleri şaşırttı: Tanıyamadılar!

Şarkıcı Deniz Seki iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile mart ayında ayrıldıktan sonra üç ay önce tekrar barıştı. Pandemi nedeniyle nikahlarını ertelediklerini belirten Deniz Seki'den sosyal medyaya yeni fotoğraf geldi.

22 KİLO VERDİ

Sosyal medyayı aktif paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, bu pozunu, "Mis gibi deniz havası..." notuyla paylaştı. 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin yüzündeki değişim takipçilerini şaşırttı.

"BU KİM?"

51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, "Bu kim?" ve "Vallahi pes, bu kadar oynamayın fotoğraflarla!", gibi yorumlar yaptı.

ALAY KONUSU OLDU

Haziran ayında sevgilisiyle birlikte Ege koylarında tura çıkan Seki, sosyal medyada tekne pozunu paylaşmıştı. Deniz Seki'nin hatalı photoshop yapması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte Deniz Seki'nin yeni hali.

Deniz Seki'nin eski hali