Denilson Bolanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denilson Bolanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denilson Bolanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denilson Bolanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denilson Bolanos 18 Ağustos 2000 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jimmy Denilson Bolaños Cervantes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denilson Bolanos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Denilson Bolanos'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denilson Bolanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denilson Bolanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denilson Bolanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denilson Bolanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Gualaceo SC U20

14 Şubat 2018 yılında Cuenca B

1 Temmuz 2019 yılında Dep. Cuenca

3 Ocak 2022 yılında SD Aucas

Denilson Bolanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denilson Bolanos şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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