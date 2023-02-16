Denilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denilson 18 Nisan 1995 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Denilson dos Santos de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denilson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOUZA GUTEMBERG yapmaktadır. Denilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denilson'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2017 yılında PSTC

1 Mayıs 2017 yılında Grêmio B

1 Ocak 2019 yılında Tubarão-SC

30 Haziran 2019 yılında Grêmio B

10 Ocak 2020 yılında Santa Cruz

24 Şubat 2021 yılında Paysandu SC

19 Ocak 2022 yılında CSA

28 Mart 2022 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Denilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denilson şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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