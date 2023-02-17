Denilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denilson 18 Temmuz 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Denílson Pereira Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denilson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Manager Sports & Marketing yapmaktadır. Denilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Famalicão futbol takımında oynamaktadır. FC Famalicão takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denilson'nin FC Famalicão ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2015 yılında Granada B

1 Temmuz 2016 yılında Neftçi Baku

15 Aralık 2016 yılında Granada B

1 Ocak 2017 yılında Avaí FC

7 Haziran 2017 yılında Recre Granada

8 Haziran 2017 yılında São Paulo

31 Aralık 2017 yılında Recre Granada

5 Ocak 2018 yılında EC Vitória

30 Haziran 2018 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2018 yılında Atlético-MG

3 Ocak 2019 yılında Al-Faisaly FC

22 Temmuz 2019 yılında Atlético-MG

10 Ağu 2019 yılında Tondela

18 Ocak 2020 yılında Atlético-MG

30 Ocak 2020 yılında Paços Ferreira

18 Ağu 2020 yılında Atlético-MG

19 Ağu 2020 yılında Al-Dhafra FC

30 Haziran 2021 yılında Atlético-MG

9 Temmuz 2021 yılında Paços Ferreira

3 Ağu 2022 yılında Hatta Club

30 Ocak 2023 yılında Famalicão

Denilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denilson şuan FC Famalicão takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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