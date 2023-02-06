Denilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denilson 23 Mart 2001 tarihinde Nazaré do Piauí şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Denilson Alves Borges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denilson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M9 Sports yapmaktadır. Denilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denilson'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Atlético-MG U20

24 Mart 2021 yılında Itapirense-SP

4 Haziran 2021 yılında Bangu-RJ

5 Ekim 2021 yılında Itapirense-SP

3 Ocak 2022 yılında Bangu-RJ

7 Nisan 2022 yılında Cuiabá-MT

4 Ocak 2023 yılında Bangu-RJ

12 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

Denilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denilson şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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