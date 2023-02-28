Denilson Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denilson Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denilson Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denilson Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denilson Vargas 19 Ocak 1999 tarihinde Chachapoyas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Denilson Vargas Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denilson Vargas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denilson Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Denilson Vargas'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Denilson Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denilson_vargas_/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100008382377570

Denilson Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denilson Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Denilson Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denilson Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Unión Comercio

Denilson Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denilson Vargas şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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