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Denim Kumaş Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Denim Kumaş Operatörü V Denim kumaş, başta giysi sanayi olmak üzere birçok alanda yaygın şekilde kullanılan bir kumaş türüdür. Denim Kumaş Operatörü maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Denim Kumaş Operatörü maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Denim Kumaş Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Denim Kumaş Operatörü görev tanımı nedir, Denim Kumaş Operatörü ne iş yapar, Denim Kumaş Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Denim Kumaş Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Denim Kumaş Operatörü Tanımı;

Denim kumaş, başta giysi sanayi olmak üzere birçok alanda yaygın şekilde kullanılan bir kumaş türüdür.

Denim Kumaş Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Denim Kumaş Operatörü Maaşları

Denim Kumaş Operatörü maaşı ortalama aylık 3.900- TL’dir. En düşük Denim Kumaş Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Denim Kumaş Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Denim Kumaş Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

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Denim Kumaş Operatörü Ne İş Yapar?

Denim kumaş diğer bir adı blucin olan bu kumaş türü konfeksiyonda çokça tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Özellikle pantolon ve dış giyim türü olan mont, ceket gibi giysilerin üretiminde denim kumaş kullanılmaktadır.

Denim kumaş adını Fransa'nın bir kentinden almaktadır. " de Nimes " adındaki bu kentte ilk kez üretildiği için bu kumaş bu kentin adı ile anılmaktadır. Dokunan bu kumaşlar dayanıklılıkları sebebiyle önceleri işçi giysisi üretiminde kullanılmıştır.

Denim Kumaş Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Denim Kumaş Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Denim Kumaş Operatörü mesleğinin meslek kodu 8152.48 olarak belirlenmiştir

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