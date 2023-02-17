Denis Adamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Adamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Adamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Adamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Adamov 16 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Adamov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Denis Adamov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Adamov'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Adamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Adamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Adamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Adamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2008 yılında Schwechat Alt.

13 Temmuz 2009 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2013 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2016 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2018 yılında Mauerwerk

1 Temmuz 2019 yılında Traiskirchen

19 Ağu 2020 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2023 yılında FAC

Denis Adamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Adamov şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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