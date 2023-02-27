Denis Agovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Agovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Agovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Agovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Agovic 12 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Agovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Agovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Denis Agovic'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Denis Agovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Agovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Agovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Agovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Jeun. Esch U19

1 Temmuz 2011 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2015 yılında FC UNA Strassen

30 Haziran 2016 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2016 yılında FC UNA Strassen

Denis Agovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Agovic şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Agovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeunesse Esch (-2011)

Lüksemburg U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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