Denis Ahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Ahmetovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Ahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Ahmetovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Ahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Ahmetovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Ahmetovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Ahmetovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Ahmetovic 26 Nisan 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Денис Ахметовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Ahmetovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Ahmetovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Ahmetovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Ahmetovicboyu ve yaşı kaç

Denis Ahmetovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Ahmetovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Ahmetovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Ahmetovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında BSK Borca

18 Ocak 2016 yılında Ubon UMT Utd.

1 Temmuz 2016 yılında Amnat Poly Utd

31 Aralık 2016 yılında Ubon UMT Utd.

20 Şubat 2017 yılında St. Louis FC

18 Temmuz 2017 yılında BSK Borca

10 Şubat 2020 yılında OFK Belgrad

21 Ocak 2021 yılında BSK Borca

17 Ocak 2022 yılında Rad Belgrad

Denis Ahmetovic kimdir

Denis Ahmetovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Ahmetovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK BSK Borca (-2014)

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Denis Ahmetovic nereli

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