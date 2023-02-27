Denis Ahmetxhekaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Ahmetxhekaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Ahmetxhekaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Ahmetxhekaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Ahmetxhekaj 21 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Ahmetxhekaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Ahmetxhekaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Ahmetxhekaj'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Ahmetxhekaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Ahmetxhekaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Ahmetxhekaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Ahmetxhekaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fola Esch U19

1 Temmuz 2020 yılında US Rumelange

1 Temmuz 2021 yılında CS Fola Esch

Denis Ahmetxhekaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Ahmetxhekaj şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

F91 Düdelingen (2011-2018), Fola Esch (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.