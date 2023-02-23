Denis Alibec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Alibec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Alibec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Alibec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Alibec 5 Ocak 1991 tarihinde Mangalia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Alibec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC CREATIVE FOOTBALL M. yapmaktadır. Denis Alibec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Alibec'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Alibec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Alibec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Alibec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Alibec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Farul U19

1 Temmuz 2008 yılında Farul Constanta

1 Temmuz 2009 yılında Inter U19

1 Ağustos 2011 yılında KV Mechelen

6 Şubat 2012 yılında Inter

1 Mart 2012 yılında FC Viitorul

30 Haziran 2012 yılında Inter

1 Temmuz 2012 yılında FC Viitorul

30 Haziran 2013 yılında Inter

5 Temmuz 2013 yılında Bologna

8 Ocak 2014 yılında Inter

9 Ocak 2014 yılında Astra Giurgiu

10 Ocak 2017 yılında Steaua Bucarest

27 Temmuz 2018 yılında Astra Giurgiu

2 Ekim 2020 yılında Kayserispor

17 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj

27 Ocak 2022 yılında Kayserispor

28 Ocak 2022 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2022 yılında Kayserispor

14 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Denis Alibec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Alibec şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Alibec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Callatis Mangalia (2001-2006), Steaua Bucarest (2006), Farul Constanta (2006-2008), Inter (ab 2009)

Romanya takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

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