Denis Alijagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Alijagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Alijagic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Alijagic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Alijagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Alijagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Alijagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Alijagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Alijagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Alijagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Alijagic 10 Nisan 2003 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Denis Alijagić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Alijagic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Denis Alijagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Alijagic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Alijagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Alijagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Alijagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Alijagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B

20 Temmuz 2021 yılında Vlasim

31 Aralık 2021 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2022 yılında Slavia Prag

1 Şubat 2022 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos B

15 Şubat 2023 yılında NK Maribor

Denis Alijagic kimdir

Denis Alijagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Alijagic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Sparta Praha (2010 - 2013)
Český lev Union Beroun (2013 - 2014)
AC Sparta Praha (2014 - 2015)
SK Slavia Praha (2015 - 2021)

Denis Alijagic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U17 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denis Alijagic nereli

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