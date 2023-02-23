Denis Benga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Benga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Benga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Benga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Benga 24 Temmuz 2005 tarihinde Drobeta Turnu Severin şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Mirel Benga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Benga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS U Craiova U19 futbol takımında oynamaktadır. CS U Craiova U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Benga'nin CS U Craiova U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Benga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Benga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Benga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Benga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Benga şuan CS U Craiova U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Denis Benga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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