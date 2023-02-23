Denis Boariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Boariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Boariu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Boariu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Boariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Boariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Boariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Boariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Boariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Boariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Boariu 3 Nisan 2006 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Boariu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Boariu'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Boariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Boariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Boariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Boariu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında SSU Poli

Denis Boariu kimdir

Denis Boariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Boariu şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denis Boariu nereli

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