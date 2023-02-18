Denis Boh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Boh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Boh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Boh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Boh 23 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Boh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Boh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Boh'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Boh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Boh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Boh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Boh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Boh şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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