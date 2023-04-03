Denis Bolenyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Bolenyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Denis Bolenyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Bolenyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.