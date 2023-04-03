Denis Bolenyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Bolenyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Bolenyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Denis Bolenyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Denis Bolenyi 12 Mayıs 2002 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Denis Bolenyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Bolenyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Bolenyi'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Denis Bolenyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Denis Bolenyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Somesul Dej
30 Haziran 2022 yılında FCSB U19
Denis Bolenyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Denis Bolenyi şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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