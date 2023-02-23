Denis Bordun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Bordun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Bordun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Bordun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Bordun 24 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Bordun Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Bordun'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Bordun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Bordun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Bordun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Bordun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Bordun şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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