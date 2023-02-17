Denis Bosnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Bosnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Bosnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Bosnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Bosnjak 10 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Bošnjak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Bosnjak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Denis Bosnjak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Bosnjak'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Bosnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Bosnjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Bosnjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Bosnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2015 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2018 yılında Rapid Wien

2 Ocak 2018 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2018 yılında Rapid Wien

25 Temmuz 2018 yılında FAC

30 Haziran 2019 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2022 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien II

Denis Bosnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Bosnjak şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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